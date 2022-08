Marea roja en Yucatán provoca estragos en economía de negocios y pescadores

La marea roja se extiende a las costas de Yucatán, ya son 28 kilómetros de 9 comunidades pesqueras en tres municipios y avanza hacia otros puertos en donde se intensificaron protocolos de vigilancia para evitar daños a la salud.

La Secretaría de Salud realiza la vigilancia de alimentos en restaurantes de la costa que ofrecen pescados y mariscos y las muestras son llevadas a laboratorios de centros de investigación para analizarlas.

En los tres municipios afectados hay 88 restaurantes y más de 34 puestos de pescado que ya resienten el impacto de la marea roja.

La gente acude menos a las playas, ya que no pueden meterse al mar.

“Hay menos turistas, ya no hay venta, no entra la gente, porque no se queda, hay muy mala información de la gente”, explicó Gloria, vendedora de productos en Telchac.