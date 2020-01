Prevén al menos siete movilizaciones en la CDMX este sábado

Autoridades capitalinas alertaron a la población sobre las marchas que habrá este sábado en por lo menos tres alcaldías, para que lo tomen en cuenta y eviten contratiempos en sus traslados por las calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez se tienen previstas algunas concentraciones entre las 11:00 y las 16:00 horas.

A las 11:00 habrá una concentración-marcha del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la Familia LeBarón desde Avenida Universidad 779, en la colonia Del Valle Sur hacia la Estela de Luz, ubicada en Paseo de la Reforma.

A las 12:00 se prevén dos concentraciones, una del Movimiento Juarenses Unidos, en avenida Cuauhtémoc, esquina con Xola, en la colonia Narvarte Poniente, y otra de la Coalición por la Vida y la Libertad de Julián Assange, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, colonia Centro.

Mientras que a las 14:00 horas se espera una concentración-marcha de integrantes de la Organización Nenes Valientes, desde el ngel de la Independencia hacía el Zócalo capitalino, en el Centro Histórico de la ciudad.

Para las 16:00 horas se tiene prevista una concentración de los colectivos Ni Una Menos México, Crianza Feminista, Violetas Soreciendo, Amor no es Violencia y Me Too México en Avenida Juárez, esquina Eje Central, en la zona centro de la capital.

Según su agenda, durante el día habrá dos concentraciones, una de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas la calzada Azcapotzalco La Villa 331, en la colonia Santo Tomás, y otra más de Médicos Legistas de la Procuraduría de Justicia capitalina, en Reforma y la Calle Violeta, en la colonia Guerrero.

