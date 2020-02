Estas son las marchas previstas para este 18 de febrero en CDMX

Estas son las marchas previstas para este martes 18 de febrero de 2020 en la CDMX.

Te recomendamos:Hoy No Circula para el martes 18 de febrero en CDMX y Edomex

World Trade Center Ciudad de México (WTC)

Desde las 07:00 horas en el marco de la Ceremonia conmemorativa del “Día Nacional del Ingeniero Agrónomo”, a la cual asistirán diversos funcionarios del Gobierno Federal, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo, el Sindicato Independiente de Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el Sindicato de trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo, Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, el Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados, Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura y Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Postgraduados realizarán una marcha rumbo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural denominada “¡Por una solución a nuestras justas demandas!”, para exigir un aumento salarial del 20%, vales de despensa y que las autoridades solucionen las distintas violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Fiscalía General de la República (FGR)

A las 11:00 horas la resistencia civil pacífica “yo soy méxico” llevarán a cabo una marcha para exigir la destitución de Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), por supuestas irregularidades en el manejo de dicha institución.

Parque “La Bombilla”

En punto de las 12:00 horas estudiantes organizados de la Escuela Nacional Preparatoria no. 3 plantel “Justo Sierra” de la UNAM, colectivos “Rosas Rebeldes” y “Furias P6” y Mujeres Organizadas Iztacala realizarán una marcha rumbo a la rectoría de la UNAM, denominada “pedir educación de calidad no es un delito, exigir dignidad no debe ser penado”, para denunciar públicamente la represión estudiantil ante la protesta contra la violencia de género; así como en demanda del cumplimiento de su pliego petitorio.

Monumento a la Revolución

A las 15:00 horas padres de familia de niños con cáncer de diversos estados de la República Mexicana llevarán a cabo una marcha rumbo a la Secretaría de Gobernación, para exigir el abastecimiento de medicamentos y la aplicación de quimioterapias en diversos hospitales del país.

⚠️ ¡Buenos días! para hoy se esperan la siguientes movilizaciones 📢🚧 en la Ciudad de México. #AnticipaTuSalida #MovilidadCDMX #C5 pic.twitter.com/mAmCn5y9es

— C5 CDMX (@C5_CDMX) February 18, 2020

Palacio Nacional

Desde de las 07:00 horas el colectivo “Dignas Hijas” y feministas independientes llevarán a cabo una manifestación denominada “moralizar no es la solución”, para denunciar la negligencia del gobierno ante la violencia feminicida.

Edificio del gobierno de la Ciudad de México

A las 09:00 horas el movimiento nacional de personal de salud subcontratado en defensa del derecho a la salud y de los derechos laborales realizarán un mitin denominado “¡la lucha sigue!”, para exigir respeto a la antigüedad de todos los trabajadores del sector salud y la otorgación de bases en la (Sedesa) de la Ciudad de México; así como en protesta por la subcontratación y la precariedad laboral.

Zócalo Capitalino

En punto de las 09:00 horas el frente de comerciantes, colaboradores del servicio público de mercados de méxico se manifestarán para entregar su pliego petitorio al presidente de méxico, lic. Andrés Manuel López Obrador y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, dra. Claudia Sheinbaum Pardo, en el que exigen no se privaticen los mercados y que se garantice la aplicación que regula el funcionamiento y operación del servicio público de los mismos.

Senado de la república

A partir de las 11:00 horas el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, la unión general de trabajadores de méxico y la unión nacional de trabajadores llevarán a cabo una mitin denominado “¡no al outsourcing!”, para exigir a los senadores, se discuta la iniciativa con proyecto de decreto de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, en materia de subcontrataciones conocida como “outsourcing”, la cual consideran es una simulación que elimina súbitamente el derecho de los trabajadores a la participación en las utilidades de la empresa; así como que no se les otorguen prestaciones de seguridad social o que la prestación sea con un sueldo inferior al real.

Congreso de la Ciudad de México

A las 12:00 horas la abolición de los lugares de exterminio y la explotación animal vegetal y eco protesta animal llevarán a cabo una manifestación para hacer entrega del pliego petitorio de demandas, en el que exigen se prohíban los espectáculos con animales en la Ciudad de México.

Plantel centro histórico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

En punto de las 16:00 horas la asamblea de profesores de asignatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) llevarán a cabo una mitin para denunciar el cierre de grupos, la violación del proyecto educativo de la universidad y el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo (los derechos humanos laborales).

Kiosco Morisco de Santa María la Ribera.

A las 16:00 horas el colectivo Valkirias Negras y mujeres organizadas de la Escuela Nacional Preparatoria no. 9 “Pedro de Alba” realizarán el performance “un violador en tu camino”, para protestar en contra de la violencia de género en el país.

Durante el día la Confederación Nacional de industriales de metales y recicladores realizarán una protesta para mostrar su rechazo a la implementación de la “ley general para la prevención y gestión integral de los residuos”, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la cual se pretende obligar a los municipios a ser uso de los residuos sólidos urbanos y los de manejo especial para generar energía eléctrica, y con ellos monopolizar el sector.

Estarán en diversos autopistas de México:

Autopista México – Puebla Autopista México – Pachuca Autopista México – Querétaro Autopista Toluca Atlacomulco



Con información de Noticieros Televisa

DGP