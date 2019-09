Marchan por la paz, en Tepalcatepec, Michoacán; temen nuevo enfrentamiento

Pobladores de Tepalcatepec, Michoacán, marcharon por la paz luego del enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo de autodefensas que dejó nueve muertos el pasado 30 de agosto.

De blanco, con globos y flores, decenas de adultos y niños partieron del jardín Lázaro Cárdenas y caminaron hasta llegar al jardín de San Francisco, en el centro de Tepalcatepec.

Ahí, Juana Reyes, representante del consejo ciudadano de la entidad, agradeció a los habitantes haber colaborado en la defensa del viernes pasado, pero también exigió a los tres órdenes de gobierno, mayor seguridad y evitar la intromisión de criminales a la zona.

Cuando estuvo la amenaza dijeron que íbamos para adelante y es una cosa que yo les tengo que agradecer con el corazón en la mano, dense un aplauso, no de alegría, sino de coraje, de rabia, porque en lugar de tener una intervención del gobierno, del estado, a favor de nosotros, no las está volteando, saquen esa energía con un aplauso, no de gusto, sino mándenselo al gobernador”, exaltó Juana Reyes.