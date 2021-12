Marchan personas con discapacidad en CDMX; exigen inclusión y trabajos dignos

Te recomendamos: Todo listo para el arranque de Teletón 2021

Magali nació con osteogénesis imperfecta, una enfermedad que ocasiona que los huesos se fracturen con facilidad.

Magali participó por primera vez en la marcha anual que se realiza en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

El contingente partió del Monumento de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino.

Acudieron personas en sillas de ruedas, otras débiles visuales o con ceguera total, apoyados con bastones y algunos con perros guías.

Ahí también estuvo Ricardo, quien se dijo orgulloso de haber concluido la carrera de Derecho pese a su discapacidad visual.

Fueron cientos de personas exigiendo equidad a la sociedad.

“Si puedo ser útil, quiero pedirles que me ayuden a encontrar trabajo para salir adelante… ¿Que te gustaría?… ser maestro”.

“Me quedé sin trabajo, pero todavía puedo hacer cosas… no queremos que nos den por decir, una ayuda, no, que nos den trabajo, oportunidades”, destacó Alex, discapacitado, dijo Virginia González, vicepresidenta de la Red Nacional de Ciegos.

En el Senado de la República, hicieron una parada y fue recibida una comisión.

“Queremos que ya se cambien los paradigmas que se tiene acerca de la discapacidad, no queremos personas pidiendo dinero, no queremos limosnas, no queremos precisamente el asistencialismo”, aseguró Claudia Miranda, mamá de Magali.