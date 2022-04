Marchan mujeres para exigir búsqueda de Yolanda Martínez en Nuevo León

Decenas de mujeres marcharon el viernes por calles de Monterrey, Nuevo León, para exigir la localización con vida de Yolanda Martínez, desaparecida el pasado 31 de marzo.

N+ te recomienda: Familia de Yolanda Martínez continúa con su búsqueda

Al contingente se unieron Gerardo Martínez, padre de Yolanda y sus hermanos Gerardo y Vanesa.

A las 17: 00 horas se reunieron en la explanada de Los Héroes, frente a Palacio de Gobierno.

“Ya no tienes una vida, ya no puedes salir, ya no puedes dejar a tus hijas salir porque, pues tienes miedo que no vuelvan”, dijo Patricia Moreno, madre de familia.

Una hora y media después avanzaron por la avenida Zaragoza hasta Morones Prieto para llegar hasta la Fiscalía General del Estado.

Ahí permanecieron por unos 20 minutos y regresaron nuevamente a Palacio de Gobierno.

Ante la incapacidad de las autoridades de Nuevo León y los pocos avances en la investigación, Don Gerardo decidió desmarcarse de la Fiscalía y seguir la búsqueda de su hija solo.

“Y pues siguen diciendo que se fue por voluntad propia, perdón y esto, pues es algo que me da vergüenza, no sé, me da coraje, tengo que decirlo, no me voy a callar; si no pueden yo continuo sólo como andaba al principio”, indicó Gerardo Martínez, padre de Yolanda.