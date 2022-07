Marchan indígenas tzotziles para exigir cambio de presidente concejal en Teopisca, Chiapas

En Chiapas indígenas de la etnia tzotzil, del municipio de Teopisca, salieron a las calles para marchar y exigir por segunda ocasión a las autoridades del Poder Legislativo el nombramiento de la exsíndico Josefa de María Sánchez Pérez, como presidente concejal, en lugar de Luis Alberto Valdez, hermano del alcalde asesinado Rubén de Jesús Valdez Díaz, el pasado 8 de junio.

Se trata de habitantes de las 52 comunidades de Teopisca que rechazan el nombramiento de Luis Alberto Valdez Díaz, como presidente concejal, nombrado por el Congreso del Estado el pasado 24 de junio.

Javier Velázquez Díaz, vocero de la comunidad de Teopisca, dijo: “Nosotros no estamos para tener problemas, no estaríamos aquí en las calles sino hubiera pasado lo que el Congreso hizo. Yo no entiendo quién es el Congreso, ¿qué no puede ver por Teopisca?, ¿qué no puede ver el problema que tiene Teopisca?”