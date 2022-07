Marchan en Tuxtla Gutiérrez a un año de la desaparición de 21 personas secuestradas por ‘El Machete’

Familiares y amigos de las 21 personas desaparecidas en el municipio de Pantelhó, Chiapas, hace exactamente un año, marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir justicia y que se les localice con vida; la desaparición coincidió con la irrupción que hiciera el grupo armado conocido como “El Machete” en la cabecera municipal.

Familiares de las 21 personas que fueron secuestrados por el grupo armado de “El Machete”, en el municipio de Pantelhó, Chiapas, marcharon este martes en Tuxtla Gutiérrez, para exigir que se los regresen.

El 26 de julio del año pasado, los 21 hombres fueron golpeados, amarrados y exhibidos en la plaza central de Pantelhó, acusados por El Machete de pertenecer al grupo criminal de “Los Herrera” que vendía drogas, asesinaban y extorsionaban a cientos de familias.

Desde esa fecha, las 21 personas, se encuentran desaparecidas. Aunque las autoridades afirman que dos fueron liberados, nadie sabe nada de ellos.

“Ya hizo un año hoy, cumplió un año, que están secuestrados y no sabemos nada de ellos. le pedimos al gobierno que nos ayude, por favor le pedimos que le tenga lastima a esta vieja, estoy sufriendo por mi hijo; no aparecen ni mi nieto, ni mi sobrino ni mi hijo, pedimos justicia”, apuntó Francisca Morales, familiar de desaparecidos en Pantelhó, Chiapas.

“Saber de nuestros padres, muchos quieren saber de sus hermanos. es mucho tiempo de injusticia, que el gobierno haga algo, que se ponga la mano en el corazón, queremos saber de nuestra familia; queremos que el machete nos lo entregue porque ellos lo llevaron”, comentó Guadalupe Berenice Cruz, familiar de desaparecido.

Después de caminar por las principales calles de la capital chiapaneca, madres, esposas, hermanas e hijas de los desaparecidos, colocaron sus fotografías en el Palacio de Gobierno del estado.

“Ay hijito es mi hijito de mi corazón que me atendía, un año sin él y no debía nada”, dijo el familiar de un desaparecido de Pantelhó, Chiapas.

“Él no debía nada, era hombre libre; inocentemente lo llevaron, un año, lo que yo no sé nada de mi hijo”, apuntó Celia Alcázar López.

El 26 de julio del año pasado, autoridades ejidales y pobladores de 86 comunidades, acompañados de las autodefensas de “El Machete” ingresaron a la cabecera municipal de Pantelhó; ese día, hombres con palos y machetes quemaron decenas de casas, saquearon comercios, se apoderaron de la alcaldía y expulsaron a las autoridades municipales, a las que acusaron de proteger al grupo criminal de “Los Herrera”.

Las familias de los desaparecidos también fueron expulsadas de Pantelhó y desde hace un año se encuentran desplazadas en San Cristóbal de las Casas aseguran que ninguna autoridad busca a sus desaparecidos.

“Mi hermano es Juan Ruiz Hernández, es mi gemelo. Hasta ahorita no sé nada de él y mi mamá ya fue a preguntar con el padre Marcelo, que dice que no sabe nada de él, pero como no lo van a saber si ellos mismos lo llevaron”, dijo Apolonia Ruiz, familiar de desaparecido en Pantelhó, Chiapas.