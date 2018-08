Marchan en apoyo a Nicolás Maduro tras supuesto atentado

Cientos de seguidores del oficialismo en Venezuela se reunieron este lunes para marchar en apoyo al presidente Nicolás Maduro, quien denunció haber sido víctima el sábado de un atentado fallido con drones cuando encabezaba una parada militar.

Maduro acusó a opositores, a ciudadanos estadounidenses y al saliente mandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del estallido de los dos artefactos con explosivos en una avenida del centro de Caracas durante el desfile militar.

La marcha en apoyo del mandatario fue convocada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y partirá desde el centro de Caracas para terminar en el Palacio de Gobierno de Miraflores, donde Maduro dará un discurso.

Gran Marcha de Caracas en Apoyo al Presidente Constitucional y Bolivariano de Venezuela @NicolasMaduro en Repudio de los hechos violentos acaecidos el día sábado en el acto de la Celebración de los 81 Años de la GNB #EscudoDeAmor @RMarcoTorres @direc_pcaragua @PC_Aragua pic.twitter.com/oZLUJ9Mjwl — G/B César González Y (@direc_pcaragua) August 6, 2018

El presidente fue sorprendido por un estallido cerca del palco donde se encontraba hablando junto a su esposa, altos funcionarios y jefes militares. Imágenes de televisión captadas después de la explosión mostraron a los soldados rompiendo filas y corriendo caóticamente.

Después del incidente del sábado, el mandatario dijo que se aplicará el máximo castigo a los responsables.

En tanto, en conferencia de prensa el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que las labores de investigación siguen activas por parte de los cuerpos de seguridad especializados y se han comisionado fiscales para continuarla.

Fue un intento no solamente de magnicidio sino de una masacre porque también estábamos presentes funcionarios y el alto mando militar. Se presume que el atentado estuvo vinculado con un ataque terrorista ocurrido hace exactamente un año”, dijo.

Agregó: “Un sector no quiere entender que Venezuela quiere paz. No puede ser que unos aplaudan la lucha contra la corrupción y pretendan que un hecho como este no sea investigado. ”

Por último, William Saab destacó que ya conocen los lugares donde operaron los dos drones y que se han obtenidos en ambos lugares pruebas de interés para la investigación.

Con información de Reuters/FOROtv

