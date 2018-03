Marcha contra uso de armas en EU tendrá réplicas en 800 ciudades

La #MarchaPorNuestrasVidas, liderada por supervivientes de la masacre que recientemente dejó 17 muertos en una escuela secundaria de Florida, sacará hoy a las calles a miles de niños jóvenes, padres de familia y artistas en todo Estados Unidos y el mundo para decir “nunca más”.

En Washington, se concentrará la manifestación que tendrá réplicas en unas 800 ciudades de México, Canadá, Colombia, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, Chile, España, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Noruega, Rumania, India, Vietnam, Filipinas, China, entre otros países.

La idea nació en la sala de la casa de Cameron Kasky, uno de los supervivientes del tiroteo que el 14 de febrero sacudió a la comunidad de Parkland, una pequeña localidad del sur de Florida ubicada a unos 58 kilómetros al norte de Miami.

Nikolas Cruz, un exalumno de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, ingresó al campus con un fusil AR-15 y abrió fuego durante más de cinco minutos. El joven de 19 años mató a tres profesores y 14 menores y ahora desde la cárcel se enfrenta una posible pena de muerte.

Pero, más allá del posible castigo, la comunidad comenzó unida a llamar la atención. Padres de varias de las víctimas y supervivientes pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algo más que mensajes de pésame.

“Si no puedes comprar una cerveza, no deberías poder adquirir un arma de fuego”, indicó Cary Gruber, padre de uno de los alumnos de Parkland, al referirse a la facilidad con la que un joven de 18 años puede comprar legalmente un arma en el país, pero no puede ingerir alcohol.

En medio del dolor, la impotencia y la conmoción por las pérdidas, varios alumnos de la escuela secundaria plantearon crear un movimiento en contra del uso de armas. Los medios enfocaron su atención en los discursos de los jóvenes que pronto se convirtieron en tendencia en las redes sociales y tuvieron un efecto casi viral.

Ellos se autodenominan “la generación de los tiroteos en masa” y por eso están convencidos de que se avecinan cambios en las leyes que permiten desde 1791 el uso de armas en su país.

Cinco semanas después de la masacre de la que salieron vivos, han logrado avanzar con pasos de elefante. No solo cuentan con casi cuatro millones de dólares en donaciones, la mayoría de ellas de Hollywood, y una popularidad arrasadora, sino que además consiguieron que el Congreso de Florida aprobara algunas reformas en la venta de armas.

El viernes, un día antes de la #MarchaPorNuestrasVidas, el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, presentó una prohibición de los dispositivos que se adaptan a las armas semiautomáticas para poder disparar con ellas de forma continua. Un mecanismo de ese tipo (denominado “Bump Stock”) fue el que utilizó el atacante que mató a 58 personas en un tiroteo en Las Vegas en octubre pasado.

Los jóvenes que hoy saldrán a la calle tuvieron de antesala una multitudinaria marcha hace una semana en más de tres mil escuelas del país. En la manifestación de este sábado estarán apoyados por actuaciones de artistas como Ariana Grande, Miley Cyrus, Demi Lovato y Jennifer Hudson, entre otros.

