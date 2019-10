Esta es la ruta y objetivos de la marcha ‘Culiacán Valiente’ del domingo

Esta es la ruta y objetivos de la marcha ‘Culiacán Valiente’ del próximo domingo, tras la balacera del pasado 17 de octubre por el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo.

La marcha del próximo domingo en Culiacán tendrá un solo objetivo, perder el miedo y olvidar la psicosis por la ola de violencia de la semana pasada.

Esta va ser una marcha con todo el espíritu culichi porque si bien necesitamos guardar silencio, también necesitamos bailar, nuestra catarsis es muy peculiar, la catarsis del sinaloense no es cualquiera porque no somos cualquier perfil, entonces la pregunta es ¿porque así? No es cualquier marcha, la diferencia entre otras marchas sería específicamente esa, no nos estamos manifestando en grilla o contra alguien si no para apropiarnos del espacio que es de nosotros”.