Si es necesario, habrá detenidos en marcha del 2 de octubre, dice Orta

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jesús Orta, advirtió que, de ser necesario, se realizarán detenciones de personas que generen violencia durante la marcha para conmemorar el 2 de octubre.

Te recomendamos: Planteles de la UNAM y CCH suspenden labores por marcha del 2 de octubre

Jesús Orta explicó que entre las estrategias que se podrían aplicar están la colocación de vallas en establecimientos, seguimiento y encapsulamiento de grupos violentos, además del monitoreo por las cámaras de vigilancia de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que la Comisión de Derechos Humanos de la capital participará en la marcha para que verifique el respeto a los manifestantes y la actuación de los policías.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que 12 mil servidores públicos de la ciudad y 25 altos directivos de la Comisión de Derechos Humanos capitalina integrarán el “cerco de paz” que resguardará la marcha de este 2 de octubre.

En conferencia de prensa, acompañada de la ombudsperson, Nashieli Ramírez, la mandataria local explicó que, con su participación, estos servidores contribuirán a evitar disturbios, pues “nunca más habrá un gobierno autoritario”.

El gobierno de la ciudad hace este llamado a la conmemoración pacífica del 2 de octubre, a que no haya participación de personas que se cubran la cara; no habrá ninguna necesidad dado que desde el gobierno de la ciudad no estamos de acuerdo con la represión, pero al mismo tiempo tenemos que cumplir con la ley”, resaltó.