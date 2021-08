Marcelo Ebrard se reúne con senadores de Morena

Con abrazos, sonrisas y selfies, los senadores de Morena recibieron a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en el marco de su asamblea plenaria.

Durante su exposición el canciller fue interrumpido varías veces por los senadores con aplausos.

Una de ellas cuando anunció que para final de año, México habrá logrado traer 130 millones de vacunas contra COVID-19.

Además, explicó que para 2022 la Secretaría de Salud cuenta con los vínculos a fin de comprar nueve diferentes tipos de inmunológicos fabricados por distintas empresas.

Dijo que México podría contar en 2022 con otras tres vacunas, una de China, otra de los laboratorios Sanofi y una más que se traería de Italia.

México es el quinto país del mundo con mayor disponibilidad de vacunas, sólo después de China, India, Estados Unidos y Brasil.

Y esta misma semana, informó, se superarán los 100 millones de dosis.

El canciller también habló a los senadores de la relación con Estados Unidos.

Señaló que en materia de seguridad debe haber cambios y destacó que hay coincidencias en el gobierno del presidente Joe Biden para que esto suceda.

“Acta de defunción de la iniciativa Mérida, acta de nacimiento de un entendimiento diferente, hay una coincidencia estructural, hay una forma de ver el problema distinta a lo que fueron los últimos años, tiene que haber respeto a la soberanía de México, sino no se puede, no es cooperación a toda costa. Si México no se preocupa por defender el espacio de su soberanía, su autonomía, el respeto a sus instituciones pues entonces de qué estaríamos hablando. Es casi imposible, es una regla de tres, que podamos reducir la violencia en México si no reducimos el tráfico de armas, es casi imposible. En el caso de seguridad es respeto, coincidencia en un enfoque nuevo, que va más dirigido a atender las causas para reducir las adicciones, descansar más en la inteligencia que en la fuerza, en no hacer descansar la estrategia de seguridad de los dos países en la colección de trofeos, porque nos hemos pasado todo el siglo XXI reportando cuántos narcos fueron asesinados o detenidos”, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.