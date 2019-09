Entre mayo y agosto, flujo migratorio se redujo 56%, informa Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en la conferencia de prensa matutina de este viernes del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre el acuerdo migratorio y dijo que entre mayo y agosto el flujo migratorio se redujo 56 por ciento.

Desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores comentó que desde el mes de junio se implementó un programa de atención especial al fenómeno migratorio.

Marcelo Ebrard señaló que en el acuerdo migratorio han intervenido diversas instancias públicas.

El secretario de Relaciones Exteriores agregó que la Guardia Nacional, que está en pleno proceso de despliegue en la República mexicana, ha participado de manera destacada con la presencia en el norte del país de 14 mil 951 elementos en diversas funciones de seguridad y migratorias.

Además, dijo, que en la región sur hay 10 mil 500 integrantes de la Guardia Nacional apoyando en las tareas migratorias, es decir, en total están participando 25 mil 451 elementos.

El secretario de Relaciones Exteriores comentó que hay siete quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra la Guardia Nacional por operativo migratorio, un despliegue que calificó como exitoso con respeto a los derechos humanos.

Marcelo Ebrard agregó que la Policía Federal ha realizado múltiples operativos para desmantelar redes de tráfico de personas, así como para el rescate de migrantes atrapados en camiones abandonados en carreteras y dijo que el 40 por ciento de las personas que han sido rescatadas en tractocamiones son menores de edad.

El canciller mexicano destacó que la Fiscalía General de la República (FGR), respetado su autonomía, tiene abiertas 778 carpetas de investigación, así como mil 99 personas imputadas; a disposición del juez 622 y vinculados a proceso 357.

Sobre el Programa Ampliando Vida, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que han integrado a cuatro mil 300 migrantes en el sur de México, específicamente en Chiapas, Tabasco y Campeche.

Marcelo Ebrard reiteró que se utilizaron recursos del Fondo México para reparar espacios y albergues en Tapachula, Chiapas.

Marcelo Ebrard afirmó que la estación migratoria Siglo XXI, en Chiapas, funciona con normalidad, pese a los recientes enfrentamientos con migrantes africanos.

Explicó que el motivo de esos hechos, es que los migrantes africanos piden transitar libremente en México.

Lo que piden los africanos es que México los deje pasar sin acreditación legal, se les han ofrecido diversas formas de visa para que estén legalmente en México, pero otro problema es que no tienen identificación, no tienen identidad (…) lo que está haciendo el Inami son poner mesas de trabajo para encontrar una solución, pero la solución no puede ser violentar las leyes mexicanas, esperamos que la mayoría acepte la condición de refugio”.