Marcelo Ebrard presenta Fondo de Adaptación Climática en Qatar

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó en el Doha Fórum, celebrado en Qatar, el Fondo de Adaptación Climática para América Latina y el Caribe creado por la CELAC en 2021, que tiene como objetivo que los países que emiten la mayor cantidad de gases de efecto invernadero, contribuyan económicamente para apoyar la adaptación de los países en desarrollo a los desafíos del cambio climático.

“Hay que establecer una contribución obligatoria por país, de otra forma no hay solución. Solo hay diferentes iniciativas, pero no tenemos la dimensión, no tenemos el dinero suficiente para cambiar las tendencias de adaptación en el mundo”, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.