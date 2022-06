Marcelo Ebrard asegura que la OEA está agotada y llamó a un nuevo órden latinoamericano

Durante la primera reunión a nivel ministerial, previo a la inauguración de la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sostuvo a nombre de México que la Organización de Estados Americanos, que organiza la cumbre, está agotada y llamó a un nuevo orden interamericano basado en la no intervención y el beneficio mutuo de las naciones.

“Es evidente que la Organización de Estados Americanos y su forma de actuar están agotados ante esa realidad y si no, basta con ver el vergonzoso papel que tuvo en el reciente golpe de estado en Bolivia, aquí presente el embajador no me va a dejar mentir. Por la nueva realidad, la propuesta que México desea hacer y someter a ustedes, es que conformemos un grupo de trabajo que presente el proyecto de refundación del orden interamericano, porque si llevamos 10 años discutiendo lo mismo es que no lo hemos resuelto y todo nos urge a resolverlo”, dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México.