A partir de hoy, adiós prefijos 01, 044 y 045; entra en vigor la nueva marcación a 10 dígitos

A partir de este sábado 3 de agosto, será más fácil marcar a teléfonos fijos o móviles pues ya no se usarán los prefijos 044, 045 ni el 01 en los números a los que queremos comunicarnos en México.

Te puede interesar: ¿Cómo funciona la nueva marcación de 10 dígitos en México?

“Ya no tendremos que marcar diferenciadamente, únicamente marcaremos los 10 dígitos del teléfono celular que deseemos contactar”, comentó Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

A partir del sábado 3 de agosto:

-Se elimina el 01 para llamar de un teléfono móvil a uno fijo en otra ciudad.

-Se elimina el 045 para llamada de teléfono fijo a celular o móvil en otra ciudad

-Para llamada de fijo a móvil en tu misma ciudad ya no hay que poner 044.

-De cualquier teléfono ya sea móvil o fijo a uno fijo en la Ciudad de México se antepone clave 55 para completar 10 dígitos.

-De un móvil a móvil en la misma ciudad la marcación no cambia.

Y del extranjero a un celular o móvil en México ya no se coloca el número 1 que antes se exigía.

Por ejemplo: si vive en Estados Unidos y quiere llamar al celular de su familiar que vive en Guadalajara, se marca así: 52, enseguida la clave de larga distancia de esa ciudad que es 33 más el número celular.

Para marcar a un 01 800 o 01 900 ahora ya no se marca 01.

Y los números de emergencias y de seguridad o códigos cortos como el 911 se seguirán marcando igual.

Te recomendamos: Cómo marcar con nueva numeración telefónica en México, a partir del 3 de agosto

Pero, ¿qué pasa si una persona no sabe cómo marcar o no se enteró?

“Para prever esa situación el IFT dispuso un periodo de convivencia un periodo de 1 año en el cual convivirán los dos sistemas: el viejito que todavía tenemos el día de hoy y el nuevo que habrá de prenderse a partir de mañana sábado 3 de agosto. Esto para no comprometer ninguna comunicación de alguna persona que no esté debidamente enterada de esta nueva medida”, destacó Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.

El funcionario del IFT recomendó a todos los usuarios de telefonía a ir corrigiendo los números todos sus contactos para adaptarlos y eliminar los prefijos que sea el caso el 044, 045 y 01.

Y es que esta medida era necesaria para dotar de números a la población.

“Ya no hay números telefónicos, hay ciudades el país comprometidas con numeración con numeración casi al 100% utilizada. Llegamos a un extremo que a lo mejor queremos una línea nueva y ya no nos la pueden dar porque ya no hay numeración”, indicó Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT.

La autoridad regulatoria aclaró que no hay ninguna afectación de tarifas por esta simplificación en marcación.

El cambio será automático y todos los operadores están preparados para hacerlo.

Con información Guadalupe Flores.

LLH