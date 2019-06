Maradona niega padecer alzheimer; con las enfermedades no, pide

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, de 58 años, negó hoy padecer alzheimer; con las enfermedades no, pidió a sus seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Muchachos, con las enfermedades no se jode… Una publicación compartida de Diego Maradona (@maradona) el 20 Jun, 2019 a las 2:30 PDT

“Mienten, hablan de alzheimer, pero no saben lo que quiere decir esa palabra”, declaró. “La gente que tiene alzheimer se muere y yo no me estoy muriendo”, agregó, pese a que ésta no es una enfermedad terminal.

En los últimos días, una versión de la prensa amarilla en Buenos Aires indicó que el ‘Diez’ sufría el mal de alzheimer.

“Muchachos, con las enfermedades no se jode” (no se bromea), escribió Maradona junto a su mensaje grabado y subido a la red social.

El polémico ídolo deportivo criticó a los que “no saben hacer periodismo” y los acusó de “crear confusión”.

Maradona renunció hace una semana a la dirección técnica del club Dorados, de segunda división del futbol mexicano, al que entrenaba desde septiembre del año pasado.

El ídolo argentino, conocido popularmente como “el Diego”, dejó de ser entrenador del equipo de Sinaloa “por consejo médico, para dedicarse a su salud y someterse a dos operaciones, de hombro y de rodilla” en Buenos Aires, había explicado su abogado Matías Morla.

El miércoles, Morla publicó otro comunicado. “Ante las versiones acerca de que Diego Maradona tiene ‘principio de alzheimer’ quiero aclarar que todos los estudios médicos que se le realizaron no dieron ningún indicio en ese sentido”, explicó.

Con información de AFP.

