Restos de Maradona llegan a la Casa Rosada para ser velados

El féretro con los restos del legendario Diego Maradona, que murió el miércoles a los 60 años de un paro cardíaco, llegó a la Casa Rosada donde se realizará el velatorio.

El féretro, trasladado en una ambulancia, estuvo rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.

El velatorio para el público en general se extenderá desde las 06:00 horas a las 16:00 locales del jueves, informó un comunicado de Presidencia.

Centenares de personas ya comenzaron a hacer fila en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (gobierno) para poder ingresar a despedir al campeón mundial en México-1986.

Un aplauso en todo el país, que incluyó bocinazos y gritos de agradecimiento marcó una emotiva despedida del pueblo argentino al exastro del fútbol mundial, Diego Armando Maradona, que falleció esta mañana a los 60 años.

La iniciativa, que partió de redes sociales, marcó una emotiva despedida para el ídolo futbolístico de los argentinos en la antesala de las ceremonias fúnebres que comenzarán esta noche con los familiares y amigos, y continuará este jueves con el velatorio en la Casa Rosada, donde desde este miércoles había más de 500 personas esperando para dar el último adiós a Maradona.

Los aplausos y gritos tanto en Buenos Aires como en cada ciudad del país fueron acompañados con cánticos y el encendido de todas las luces de todos los estadios a las 22.00 hora local, en honor al 10 que acompañó a Maradona durante toda su carrera.

En el estadio de Argentinos Juniors, que lleva el nombre de Diego Armando Maradona, durante toda la jornada hubo muchas ofrendas en altares improvisados y mucha gente en los alrededores del predio ubicado en el barrio porteño de La Paternal.

Minutos antes, los directivos del club donde surgió Maradona decidieron abrir las instalaciones de su estadio y dejar ingresar a los simpatizantes para cantar durante diez minutos en su honor.

“Diego no se murió, Diego no se murió, Diego vive en el pueblo” y “Maradona no se va… Maradona es del barrio La Paternal”, fueron algunos de los cánticos de los más de 2.500 simpatizantes que ocuparon las instalaciones del estadio, en un recuerdo que además incluyó fuegos artificiales.