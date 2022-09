Mara Lezama toma protesta como la primera gobernadora de Quintana Roo

La mañana de este domingo 25 de septiembre del 2022 se llevó a cabo la toma de protesta de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Judicial del Estado.

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de Quintana Roo y las leyes que de ella se emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora del estado, que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del estado de Quintana Roo, si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”, juró Mara Lezama Espinosa.