Mara Gómez es electa nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Mara Gómez Pérez fue electa por el pleno del Senado de la República como nueva titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Obtuvo la mayoría calificada que exige la Constitución. 74 de 109 votos emitidos por los senadores presentes en el pleno.

La terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador también estuvo conformada por María de los Ángeles Haces Velasco y Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Gómez Pérez fue seleccionada para un periodo de 5 años, sin opción a la reelección.

Entrevistada luego de rendir protesta ante el pleno, la nueva funcionaria se comprometió a transformar la atención a las víctimas del delito.

En la discusión previa de los senadores sobre la idoneidad de las 3 candidatas, los senadores Emilio Álvarez Icaza, sin partido, y Félix Salgado Macedonio de Morena, se enfrentaron justamente por señalamientos a la nueva titular de la CEAV.

Para rechazar la terna porque los colectivos así lo han dicho, tendría que haber habido un diálogo de los candidatos con los colectivos. Haberse desempeñado destacadamente y permítanme subrayar haberse destacadamente en actividades profesionales del servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta ley, la materia de esta ley es atención a víctimas, es acompañar a víctimas, es litigar con víctimas, no es ser licenciado en Derecho, no es trabajar en procuración de justicia, no es ser experta electoral“, señaló Emilio Álvarez Icaza, el senador sin partido.

Hubo excesos en señalar a la compañera Mara que no reúne los requisitos. Sí los reúne, completamente, absolutamente, si ha atendido a víctimas, tan es así compañero Álvarez Icaza que aquí está un reconocimiento que tú le estás haciendo ella, aquí está el reconocimiento firmado el 5 de julio de 2005, donde incluso agradeces a Mara Gómez su participación como ponente en el seminario Reparación del Daño por Violaciones a los Derechos Humanos, aquí estás Emilio firmando y reconociéndola“, destacó el senador de Morena Félix Salgado Macedonio.

Un cartón no hace una trayectoria, Félix“, señaló Álvarez Icaza.