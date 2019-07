Mar de fondo afecta al puerto de Acapulco durante periodo vacacional

Las 25 playas del puerto de Acapulco, Guerrero, son vigiladas por guardavidas estatales ante la presencia de oleaje elevado causado por el fenómeno de mar de fondo.

Desde las torres o con recorridos a pie, están pendientes de cualquier incidente.

Al turismo se le informa que el fuerte oleaje representa un peligro y lo mejor es guardar distancia y evitar ser arrastrados o revolcados por las marejadas.

Hay banderas rojas para que no te puedas meter al mar porque sí está muy fuerte, veo que pasan seguido guardavidas checando que no se meta la gente tan hondo o que no estén en riesgo de irse más allá”, señaló Fernanda Aguirre, turista.