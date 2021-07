Mar de fondo asola las costas de Guerrero

En las costas de Guerrero, un nuevo evento de mar de fondo provoca olas que superan los cuatro metros de altura y marejadas que ocasionan la reducción de la zona de playa.

En Acapulco las autoridades reforzaron la vigilancia en las zonas de mayor peligro como Pie de la Cuesta y Barra Vieja.

En estas áreas el oleaje es fuerte y las marejadas se aproximan cada vez más a los restaurantes y el mobiliario de playa.

“Nuestra función no va a parar y un fin de semana como puedes ver con mucho turismo en el puerto de Acapulco y con mucha actividad turística, hay que ponerles atención, hay que vigilarlos para que no les pase nada”, agregó Sabás Arturo De la Rosa Camacho, Director general de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco.

El ingresar al mar en estas condiciones es un riesgo que muchos turistas no quieren correr.

“Si se ve muy peligroso la verdad he personalmente nosotros no nos hemos metido por lo mismo, nos comentaron que por protocolo es mejor si nos quedamos fuera del mar y tomamos nuestras precauciones para que no haya ningún incidente”, expresó Enrique, turista.