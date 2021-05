Mar de Fondo afecta las costas del Pacífico mexicano

Fuertes marejadas y corrientes de arrastre se resienten a lo largo de las costas del Pacifico Mexicano, provocadas por un evento de Mar de fondo.

El Mar de Fondo es oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar y puede ocurrir todo el año principalmente de mayo a noviembre.

En las playas de Acapulco, el oleaje supera los dos metros de altura y las corrientes invaden la zona de playa.

Pese a que las autoridades suspendieron el embarque y desembarque algunos prestadores de servicios continúan realizando sus tradicionales recorridos en lanchas de fondos de cristal.

En la Costa de Oaxaca, el oleaje es intenso, en algunas playas como Zicatela las olas alcanzaron los ocho metros de altura.

Las fuertes marejadas fueron aprovechadas por decenas de surfistas en Puerto Escondido.

“Están muy complicadas las olas y ahí están los mejores surfistas del mundo, y también para ellos se les complica, pero si agarras una, es la mejor sensación de tu vida”, Jimel Corzo, surfista.

“Está muy bueno, hacía mucho tiempo que no se veía así. Están enormes hoy, no está fácil, no está fácil”, Lorena, turista de España.