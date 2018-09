Se prevé mar de fondo en costas de Guerrero para este fin de semana

En el estado de Guerrero se activaron los protocolos de prevención ante el aviso de la presencia de mar de fondo en el Pacífico Mexicano, desde Jalisco hasta Chiapas, que provocara olas superiores a los cinco metros de altura y corrientes de arrastre.

“Ya mejor será no meternos si hay peligro, así pues, ya mejor ya no meternos, no despegarnos de los niños también”, dijo Cristina Solano, turista.

Protección Civil informó del alertamiento al sector hotelero y restaurantero para que adviertan al turismo sobre los riesgos de nadar en el mar, sobre todo en playas como Condesa, El Morro, Revolcadero y Pie de la Cuesta.

“La Marina acaba de emitir un mensaje sobre un nuevo evento de mar de fondo, por lo que nosotros realizamos la prevención durante los recorridos, todo esto llevado a cabo para que no haya ningún deceso de bañistas, de locales durante su estancia aquí”, indicó Miguel González, coordinador de Guardavidas de la Policía Turística.

En la bahía se presentan cambios repentinos en el nivel del oleaje y en mar abierto las olas aumentaron su intensidad y tamaño.

“Estar más al pendiente de lo normal porque si vemos el mar está muy fuerte, queremos pasar unos días sin problemas, sin arriesgarnos”, dijo Jaqueline Cruz, turista.

Guardavidas recorren las playas a pie o en cuatrimotos para brindar prevención a quienes visitan las playas del puerto de Acapulco.

“Estamos todos los días, las 24 horas realizando recorridos, las recomendaciones que se están dando a la gente es que se pongan durante el mar de fondo muy cerca o sea que no baje tan a la orilla para prevenir que alguna persona se quede ahogada o algo así en la reventazón”, destacó Miguel González, coordinador de Guardavidas de la Policía Turística.

El pronóstico indica que el mar de fondo persistirá durante el fin de semana.

Con información de Isaac Flores.

