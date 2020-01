Mapaches, atractivo turístico en Playa Miramar, Tamaulipas

Es la única playa mexicana que tiene como residentes permanentes a cientos de mapaches, que se han convertido en un gran atractivo turístico. Por eso, algunos visitantes la empiezan a llamar Playa Mapache, aunque su verdadero nombre es Playa Miramar y se encuentra en Ciudad Madero, Tamaulipas, a unos 10 kilómetros de Tampico.

Desde principios de 2019, Luis Fernando Caramés se dedica a alimentar a estos mamíferos, que además de comer de todo son muy inteligentes.

Los mapaches habitan en los recovecos de los mil 300 metros que mide el malecón “Las Escolleras”, que terminó de construirse en 1895 y divide el Río Pánuco y el Golfo de México.

Tú les puedas dar una galletita, lo que quieras, en las manos. Ellos estiran sus manitas, tienen las manos bien suaves, las estiran y comen y ya y se van. De que vayas tú caminando y te vayan a morder, no. No puede pasar eso”, dijo Caramés.

Hortensia Ruvalcaba, que es la fundadora y presidenta de la asociación civil que alimenta y protege a los mapaches de Playa Miramar, desde hace seis años, explicó:

En el 2013 se empezaron a ver más de lleno. Antes no, porque antes la playa era más virgen, no había edificaciones, no había hotelería. Ora sí que el lugar era para ellos”.