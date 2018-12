Fernando Manzanilla descarta posibilidad de ser gobernador interino en Puebla

El coordinador de los diputados federales del Partido Encuentro Social (PES), Fernando Manzanilla, se descartó para ser gobernador interino de Puebla en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avale la ponencia del magistrado José Luis Vargas Valdez, que propone anular las elecciones en la entidad.

Este sería el mini, mini, mini gobernador porque sería muy poquito el tiempo, sería a lo mejor tres meses, no, son elecciones en dos meses, luego un periodo para lo post electoral, sería casi un mini, mini, mini gobernador, en mi caso particular yo estoy muy contento aquí, no estoy yo buscando, ni candidateándome, ni pretendo ni quiero”, detalló Fernando Manzanilla, diputado coordinador PES.