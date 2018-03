Manuel Velasco rechaza propuesta para postularse como senador de la República.

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunció que no aceptará la propuesta de su partido, el Verde Ecologista de México, para postularse como senador de la República.

En un mensaje, difundido a través de redes sociales, Manuel Velasco aseguró que continuará al frente de su administración hasta el último día de su gobierno.

Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, dijo: “En días pasados se incluyó mi nombre para ocupar una candidatura al Senado de la República, le agradezco mucho a quienes me tomaron en cuenta a la postulación. Ser Senador es un alto honor que ya tuve la oportunidad de desempeñar gracias al voto de los chiapanecos, en estos momentos de decisiones y definiciones políticas no tengo ninguna duda, primero Chiapas, permanezco en el cargo de Gobernador Constitucional que los chiapanecos me otorgaron, hoy mi lugar está aquí en Chiapas junto a los chiapanecos, cumpliré mi mandato que tengo al frente del Gobierno del estado de Chiapas”.

Dijo que trabajará hasta el último minuto del 8 de diciembre, como lo marca la Constitución y que cumplirá el compromiso de sacar adelante la reconstrucción del estado afectado por el terremoto del pasado siete de septiembre.

Velasco Coello pidió a los candidatos a gobernador del estado, que hagan una campaña de propuestas e ideas y no de miedo y odio que tanto daño causan a los chiapanecos.

Con información de Juan Álvarez

