Manuel Velasco afirma que su candidatura al Senado es legal

Manuel Velasco, gobernador con licencia de Chiapas, se presentó en el Senado de la República y rindió protesta al cargo de legislador.

Mientras la mesa directiva realizaba el conteo de los votos para elegir a la mesa directiva del Senado, el gobernador con licencia de Chiapas posó para la foto con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios.

En entrevista al final de la sesión constitutiva, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado aclaró que regresará a Chiapas para concluir su periodo como gobernador de la entidad y señaló que esta ida y vuelta al Senado y al Gobierno de Chiapas es absolutamente legal.

El coordinador de los senadores del PVEM aclaró que, a diferencia de lo dicho por el coordinador de este partido en la Cámara de Diputados, aquí el Verde no rompe ni romperá con el PRI.

Vamos a seguir trabajando en muchos temas juntos aquí en el Senado de la República, en el Senado no hay ruptura con el PRI, yo hablo por el senado de la república, también hay que entender que habrán temas en los que habremos de coincidir y bueno, podrán haber algunos otros temas en donde podemos tener visiones diferentes, pero eso no quiere decir que haya ruptura, no la hay, hay amistad, hay afecto y hay cariño así como la hay con los demás coordinadores también”, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del PVEM.