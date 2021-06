Manuel Negrete, candidato de Fuerza por México, declina a favor de Evelyn Salgado en Guerrero

En Guerrero, el candidato a gobernador por “Fuerza por México“, Manuel Negrete Arias, declinó a favor de la abanderada de Morena, Evelyn Salgado Pineda.

En una rueda de prensa realizada en Acapulco, el líder nacional de “Fuerza por México”, Fernando Gerardo Islas Maldonado, señaló que todos los candidatos a alcaldes y a diputados locales de su partido también declinaron por el partido morenista.

El ex futbolista explicó que se suma a la campaña de la morenista porque considera que es el proyecto político que más conviene a Guerrero.

En el estado de Guerrero la medianoche de este miércoles termina el periodo de campaña y después hará un proceso de veda para los candidatos para dar paso el 6 de junio a las votaciones para renovar la gubernatura, el Congreso Local y 80 ayuntamientos.

Morena será el único partido que contenderá por la alcaldía de Jilotlán de los Dolores, Jalisco, tras la renuncia de las dos candidatas María del Carmen Sandoval del partido Movimiento Ciudadano y de Nora Cárdenas, del partido Acción Nacional, que alegaron inseguridad y amenazas rumbo a las elecciones 2021.

“Mas que nada decidimos mejor ya no participar…. ¿cómo sentían el ambiente aquí? … hasta ahorita no muy, esta pues medio tranquilas las cosas, pero decidimos mejor no participar…pues aquí en veces se ven las cosas medias complicadas, pero hasta ahorita no ha pasado nada grave”, relató Hermilia Cárdenas, representante del PAN en Jilotlán.