Xóchitl Gálvez solicita auditar patrimonio de Manuel Bartlett

La senadora panista Xóchitl Gálvez solicitó este martes a la Secretaría de la Función Pública (SFP) auditar el patrimonio de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Xóchitl Gálvez dijo que, durante más de 40 años, Bartlett se ha dedicado a diversas actividades en el sector público y no está de acuerdo con que solo se le investigue desde 1° de diciembre de 2018, cuando inició este gobierno, como lo determinó la secretaria Irma Eréndira Sandoval.

La secretaria de la Comisión Anticorrupción del Senado habló así en conferencia de prensa.

Anunció que presentará un punto de acuerdo en la sesión de este miércoles de la Comisión Permanente, para que la Fiscalía General de la República informe al Senado sobre el avance de las investigaciones de la denuncia penal por enriquecimiento ilícito que presentó en contra de Manuel Bartlett.

“Porque lo que sí reconoce la Secretaría de la Función Pública es todas las propiedades, deja clarísimo que las casas y las empresas si existen, si están a nombre de los hijos, si están a nombre de la pareja sentimental, no niega que la información periodística sea válida. Pero, dice no tiene por qué declararlas porque no es su concubina y los hijos no son dependientes económicos”, agregó la senadora panista.