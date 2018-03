Mantienen búsqueda de cuatro jóvenes desaparecidos, en Jalisco

La Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco mantiene la búsqueda de cuatro jóvenes universitarios que fueron privados de su libertad, en diferentes lugares del estado.

Tres de ellos son estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara, quienes desaparecieron el lunes pasado, en el municipio de Tonalá.

Se trata de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Ávalos y Daniel Díaz.

Otro joven, que no ha sido localizado, es César Ulises Arellano Camacho, estudiante de Medicina de segundo semestre de la Universidad de Guadalajara.

Se informó que una joven más, Susana Carolina Gutiérrez Flores, estudiante de Psicología de sexto semestre, quien había desaparecido desde el miércoles, fue localizada la noche de este jueves.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, informó que fue localizada con vida y que se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía, a la espera de su familia.

#AHORA. Hemos localizado a Susana Carolina Gutiérrez. Se encuentra a salvo en las instalaciones de @FiscaliaJal a la espera del encuentro con su familia. La dependencia dará toda la información sobre su desaparición y hallazgo. Continuamos búsqueda de los otros 4 estudiantes. — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 23 de marzo de 2018

En conferencia de prensa, Jesús Arturo Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, dijo que la crisis de inseguridad entre la comunidad estudiantil ha llegado a momentos más difíciles.

“Ante esta nueva herida abierta en nuestra comunidad, con todo el hartazgo que nos rebasa y la impotencia, y la impotencia de no poder estar seguros en ningún lugar, le decimos al gobernador, al fiscal y todas las autoridades que estén involucradas, nos los van a regresar. No estamos preguntándoles ni pidiéndoles un favor. Estamos cansados de que no cumplan con su trabajo”, aseveró.

La Federación de Estudiantes Universitarios convocó este viernes a un paro de labores, en solidaridad con los compañeros desaparecidos.

Con información de Noticieros Televisa.

RMT