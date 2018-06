Mantienen alerta amarilla por calor en municipios de Chihuahua

Se mantiene la alerta amarilla en algunos municipios de Chihuahua donde prevalecen temperaturas de hasta 47 grados a la sombra.

Protección Civil alerta a la población para que extreme cuidados y se proteja del intenso calor que continuará durante este fin de semana.

“Las temperaturas más altas fueron en Ojinaga con 47 grados centígrados, las temperaturas en la zona subtropical, tuvimos 41 grados centígrados en la zona de Urique y la zona de Chínipas, en restantes municipios, las temperaturas en Ciudad Juárez fueron de 40 grados y en Chihuahua de 38 grados”.

En estas condiciones de intenso calor, Sergio trabaja en los cruceros de Ciudad Juárez, donde soporta las altas temperaturas.

“Está fuerte el sol, refresco, agua lo que sea, pero hay que hidratarnos”, dijo Sergio Rogelio Torres, vendedor.

Don Isidro se gana la vida tocando su violín en las principales avenidas de esta ciudad y también debe soportar las temperaturas extremas.

Con el incio de #verano debes tomar precauciones para evitar un golpe de calor, atiende a las recomendaciones que @PCreportedeldia tiene para tí. ¡ Cuídate! pic.twitter.com/BJtNfUv5rf — Gobierno de Chihuahua Zona Norte (@GobChihZN) June 22, 2018

“Ya está uno acostumbrado y siempre yo me he criado en el sol, todo el tiempo he trabajo desde muy chiquillo, entonces estoy acostumbrado a andar en el sol a aguantar la temperatura tal como venga, como dios la manda”, aseguró Isidro Ceniceros, músico.

Este fin de semana, se esperan temperaturas de hasta 40 grados en Ciudad Juárez, y la capital del estado, pero en el resto de los municipios el calor superará los 35 grados, de acuerdo con el reporte de Protección Civil.

Para la Mesa del Norte se prevé cielo medio nublado con tormentas puntuales fuertes en San Luis Potosí; intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas y Aguascalientes y lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, todas acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas superiores a 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila y Nuevo León.

Francisco Javier Carmona

