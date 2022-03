Se mantiene Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer, en su informe de las 15:00 horas, que se mantiene la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

De acuerdo con información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México continúa desarrollándose la producción de ozono ante la presencia de cielo despejado, alta radiación solar y temperaturas de 29 grados Celsius.

Por lo que las condiciones meteorológicas se mantienen desfavorables para la reducción de la concentración del contaminante.

A las 20:00 horas habrá un nuevo comunicado, en el que se podrá conocer si las restricciones se extenderán al jueves.

Este miércoles no circularon de 05 a las 22 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación “0” y “00”, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Todos los días circulan 5.3 millones de vehículos de todo tipo. pero por la contingencia salieron de circulación 1.7 milllones.

El 32% del parque vehicular del Valle de México está obligado a no circular cuando se activa la Fase q por contingencia ambiental por ozono.

La medida fue atendida por la mayoría de los automovilistas.

Se pide a la población del Valle de México evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 hora, sin embargo, muchos lo hicieron.

“Estamos viendo continuamente los niveles, tenemos algunas estaciones muy poquitas que están incrementando muy poco su concentración. Entonces, lo que procede en este caso es seguir observando, el periodo critico para la producción de ozono se acentúa entre las 3 y las 5 de la tarde. Entonces, si en este periodo observamos una tendencia definitiva que las concentraciones no se van a incrementar y vemos que para mañana las condiciones no hay riesgo de que lleguemos a contingencia, entonces tenemos condiciones para anunciar la terminación de la misma”, detalló Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la CAME.