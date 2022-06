“Manténganme en sus oraciones”: Justin Bieber se aleja de los escenarios por padecer síndrome de Ramsay Hunt

El cantante Justin Bieber dio a conocer en un estremecedor video que se alejará de los escenarios por padecer síndrome de Ramsay Hunt.

El canadiense de 28 años de edad detalló que tiene la mitad del rostro paralizado debido a dicho padecimiento que le dañó un nervio en el oído, causando la parálisis.

“Como probablemente puedan ver en mi cara, tengo el síndrome de Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara”, mencionó en un video en Instagram.