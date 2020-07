Ventilar lugares cerrados reduciría riesgo de contagio por COVID-19

Las evidencias aumentaron y más de 200 científicos de 30 países, plantearon a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que además de la transmisión por gotas respiratorias y el contacto directo con ojos nariz o boca, el virus SARS-COV-2 causante del COVID-19 se puede propagar por el aire.

Este planteamiento ya había sido señalado por el mexicano Premio Nobel de Química, Mario Molina, quien aclaró que las partículas son tan pequeñas que no pesan y se comportan como el humo de cigarro, pero mientras mas ventilado esté el espacio, habrá menor concentración de virus y menor riesgo de contagio.

“Son partículas de menos de 5 micras de tamaño, nosotros tenemos mucha experiencia con esas partículas porque son las que están conectadas con contaminación del aire. La Organización Mundial de la Salud y la CNC de Estados Unidos no estaban tomando en cuenta esa posibilidad de que las partículas pudieran servir para contagiarse, si no nada más las gotas, sabemos que las gotas -que es lo que creían antes- no viajan mucho, nada más se caen al suelo cerca. En cambio estas partículas pequeñas, son tan pequeñas que no pesan, entonces es como el humo de un cigarro, en un cuarto cerrado puede llegar de una esquina a otra y pueden durar decenas de minutos, pero al aire libre en general. Si hay buena ventilación, entonces las partículas se las lleva el viento, se diluyen”, explicó el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química.