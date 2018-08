Manteconcha, la creación queretana que causa furor en redes sociales

El nuevo furor en las redes sociales es la manteconcha.

En la panadería de la colonia Progreso, en Querétaro, surgió la idea que provocó una reacción impresionante.

En eso se me ocurrió, se me vino a la mente: Y si me hago una concha igual la metemos ahí, a ver qué sale, dije si vamos a meter un pan de muerto en la concha, ok, bueno pues vamos a meter la bola de la concha adentro de ahí surgió pues una idea media atrevida”, dijo Josué Rivera Arriaga, dueño de la panadería.

El responsable de hacer viral la manteconcha contó su experiencia.

Estos panaderos fueron los que comenzaron a darle forma a la manteconcha.

Los más sorprendidos fueron los dueños de la panadería que, de pronto tuvieron que acelerar la producción de las manteconchas.

Comenzaron a llegar clientes de Querétaro y de otros estados.

Yo no soy de aquí, soy de Torreón y precisamente este fin de semana voy a visitar a mi familia y me sentenciaron que no podía ir a Torreón, que ni me parara si no llevaba manteconchas“, dijo un cliente.