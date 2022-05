Maniobra “ida al aire” evitó colisión entre dos aviones en AICM; pasajeros aplauden al piloto por hazaña

Este lunes en la Secretaría de Gobernación hubo un encuentro entre autoridades de la Secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; de Defensa, Marina, los aeropuertos de la Ciudad de México y del Felipe Angeles, así como representantes de las aerolíneas operadoras. Esto a raíz de que la noche del sábado, un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo cerca de terminar en un accidente, cuando dos aviones estuvieron a punto de colisionar. Esto activó la alerta sobre la situación de seguridad del espacio aéreo del Valle de México., por ahora, la investigación apunta a un posible error del controlador aéreo.

Cerca de las 9 de la noche del sábado pasado, un avión Airbus a320 de Volaris, matrícula XA-VRV, procedente de Mazatlán, Sinaloa, fue autorizado por la torre de control a aterrizar en la pista 5 de lado izquierdo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto pese a que en la cabecera de la misma pista se encontraba otro avión de la misma aerolínea, que iba a despegar hacia Guatemala.

De forma repentina, el piloto tuvo que hacer una maniobra y elevarse súbitamente. El video fue grabado por una tripulación de otro avión que estaba en tierra siguiendo indicaciones para despegue. El piloto realizó la maniobra “ida al aire”, es decir, se elevó nuevamente, y pudo aterrizar a las 9:15 de la noche.

Ese mismo día, Bruno Moya viajaba en otro avión que llegaba a la Ciudad de México desde Cancún, en el vuelo y4723 también de Volaris, casi a la misma hora. Asegura que el piloto tuvo que llevar a cabo una maniobra similar.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que aceptó la renuncia de Víctor Hernández Sandoval, director de Servicios a la Navegación en el espacio aéreo mexicano, SENEAM, para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido la noche del sábado. Como encargado de despacho fue designado Ricardo Torres Muela. La dependencia señaló que se instaló una mesa permanente con actores aeronáuticos internacionales y nacionales para mejorar la seguridad del espacio aéreo del Valle de México. El subsecretario de Transporte dijo que la investigación apunta a los controladores aéreos.

El Colegio de Pilotos Aviadores de México y el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo dieron cuenta de otros incidentes, a partir de la entrada en vigor de los nuevos procedimientos, en abril de 2021.

“Han pasado otro tipo de incursiones igualmente peligrosas a la que vimos, solamente que no ha habido videos. Este evento no tiene nada que ver con el rediseño del espacio aéreo tiene que ver con un punto de seguridad”, agregó Heriberto Salazar, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México.

Horas antes, en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, el presidente López Obrador rechazó que el incidente haya sido ocasionado por el resideño del espacio aéreo y que tenga relación con el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

“Hubo, al parecer un error, se está haciendo la investigación. Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. Echándome la culpa y hablando del Felipe Ángeles, cuando este incidente, que afortunadamente no pasó a mayores, fue aquí en el aeropuerto de la ciudad. Dicen que es por el rediseño del espacio aéreo, presidente. No, no existe, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que todo cuestionan”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México