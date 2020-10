Manifestantes toman caseta de Alpuyeca y agreden autobús que no dio ‘cooperación’

Un grupo de personas, la mayoría con el rostro cubierto, agredió un autobús de pasajeros porque el chofer se negó a a dar una cooperación voluntaria a los manifestantes, que tomaron la caseta de cobro de Alpuyeca, en el estado de Morelos, ubicada sobre la Autopista del Sol, tramo Cuernavaca-Chilpancingo.

Los manifestantes exigían a los conductores y choferes una cooperación voluntaria de 50 pesos.

En un video que fue compartido en redes sociales se observa como el autobús es agredido a pedradas porque el chofer se negó a cooperar.

Los supuestos manifestantes destrozaron los vidrios del autobús poniendo en riesgo a los pasajeros.

Este otro video que fue grabado desde el interior del autobús al momento de la agresión, se observa a los pasajeros de pie intentando ponerse a salvo.

El autobús se detuvo kilómetros más adelante, para cambiar a los pasajeros a otra unidad y llegar a su destino.

Desde hace varias semanas, las principales plazas de cobro de las autopistas que cruzan el estado de Morelos, como Alpuyeca, Tepoztlán y Pera-Cuautla, han sido tomadas por grupos de personas que con toda impunidad exigen a los automovilistas una cooperación voluntaria para permitirles el paso.

“Lamentablemente es un tema que está permeando varias partes del país y particularmente al estado de Morelos, la agreden diario, diariamente igual que la Velasco Durán, que es la carretera hacia Acapulco, Cuernavaca-Acapulco, y bueno, no se salva Tepoztlán, no se salva Coacalco, no se salva Aeropuerto, etcétera, y efectivamente ya se ha convertido en un verdadero problema para los usuarios y para nosotros los trabajadores”, indicó Martin Curiel, secretario General del Sindicato de Capufe.