Mandan a niño a cobrar rescate a la Basílica de Guadalupe

Un niño de 13 años de edad fue enviado a la Basílica de Guadalupe a recoger el pago del rescate de un menor de cinco años de edad que estaba secuestrado, pero fue detenido.

Al mediodía de este sábado, un hombre se acercó al policía de Tránsito, David Mateos, quien se encontraba en la entrada principal del recinto, y le dijo que acaban de liberar a su sobrino, pero le ordenaron que dejara 35 mil pesos en un sobre amarillo, en las escalinatas.

En ese momento, el niño de 13 años de edad recogió el sobre y se echó a correr hacia la Basílica, pero fue detenido. Al menor le encontraron el sobre amarillo entre sus ropas, además de fotocopias de billetes de mil pesos y cuatro billetes de 500 pesos.

La familia del menor dijo que había desaparecido desde el 17 de julio en la colonia La Joya, en el municipio de Ecatepec, por lo que interpusieron una denuncia y luego recibieron llamadas para pedirles rescate.

El menor fue detenido y llevado a una agencia del Ministerio Público de Gustavo A. Madero, donde un familiar del niño de cinco años que fue plagiado entabló comunicación con la supuesta madre del pequeño detenido y esto fue lo que ocurrió:

Familiar del niño secuestrado: Vuelvo a hacer la pregunta ¿tú conoces al niño y tú lo mandaste?

Supuesta madre del menor detenido: sí, yo lo mandé.

Familiar del niño secuestrado: Ok.

Supuesta madre del menor detenido: Yo me voy a entregar, pero quiero que a él lo dejen libre ¿pero vas a cumplir tu palabra?

Familiar del niño secuestrado: Sí, yo ya no tengo ninguna responsabilidad, yo no voy a poner ninguna denuncia, tú simplemente entrégate y yo me retiro de aquí, de las instalaciones.

Supuesta madre del menor detenido: ok ¿pero el niño va a quedar libre?

Familiar del niño secuestrado: Claro que sí.

Supuesta madre del menor detenido: ¿Me das tu palabra?

Familiar del niño secuestrado: sí, si te doy la palabra.

Supuesta madre del menor detenido: ¿Y si no cumples?

Familiar del niño secuestrado: Me puedes buscar, sabes donde vivo, tienes mi dirección.

Supuesta madre del menor detenido: ¿Por eso y si no cumples? No tengo porqué buscarte.

Familiar del niño secuestrado: Bueno entonces te vuelvo a repetir ¿qué garantía quieres que te dé? Si tú te entregas, yo no presentó ninguna denuncia aquí en el distrito, de hecho, el niño te está escuchando.

Supuesta madre del menor detenido: Ok, si me entrego, pero tú viste que yo no me pasé de lista con él.

Familiar del niño secuestrado: Nadie está diciendo lo contrario, ya nos preguntaron, ya se les dijo que el niño está en buen estado, que no se le causó ningún daño, simplemente te estoy diciendo, sí tú vas hacer lo que me estás diciendo, ya no tiene caso que me sigas hablando porque te estás enbroncando tú sola.

Supuesta madre del menor detenido: ¿Pero por qué me estoy encabronando? yo estoy hablando bien, no te estoy faltando al respeto.

Familiar del niño secuestrado: Aquí están las autoridades escuchando, ya me dijiste, ya llegaste a un acuerdo, el niño está aquí presente a mi lado, tú te entregas en San Agustín y ahorita hago que nos lleven para allá.

Supuesta madre del menor detenido: Ok y el niño queda libre, sin ningún cargo de nada, pues ahorita voy para allá.

Hasta el momento se desconoce si la supuesta madre del niño que fue enviado a recoger el rescate se entregó a las autoridades.

Con información de Arturo Sierra

LHE