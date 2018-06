Mancera presenta libro sobre el gobierno de coalición

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, presentó su libro Gobierno de coalición en México, una propuesta para el cambio de régimen.

En tres capítulos, el texto explica la necesidad de un cambio del régimen político mexicano, ante su agotamiento, y de un gobierno de responsabilidades compartidas con el Poder Legislativo, con mayorías estables y una agenda común.

Me parece que México hoy puede dar este paso, un paso al cambio de régimen, no dejemos que haya una sola persona que sea responsable de lo que pase o no le pase a México, tenemos que pensar qué va a suceder después de las elecciones, es donde se va a requerir una voluntad política de verdad, sea cual sea el resultado, construir para que a México le vaya bien, más allá de todas las descalificaciones”, explicó Mancera.

El gobierno de coalición está permitido en la Constitución mexicana desde 2014, y por él podrá optar el Presidente de la República, con uno o varios partidos representados en el Congreso de la Unión.

Se establece la figura de Jefe de Gabinete, que recaería en el secretario de Gobernación. Y que el gabinete sea ratificado por el Senado, con excepción de los secretarios de Defensa y Marina.

En la presentación el ex canciller Jorge Castañeda aplaudió la propuesta del gobierno de coalición, pero cuestionó su carácter optativo y no obligatorio. “Es decir, existe la posibilidad tal y como está la reforma constitucional y la ley desde luego lo ratifica, de que, si el presidente no quiere, pues no y ya, punto […] pero no hay ningún carácter vinculante, en ese sentido sí es un paso menos que un régimen híbrido, hiperpresidencialista, que los hay, por qué no dar el paso adicional”, cuestionó.

El ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, aclaró que desde 2010 se planteó la necesidad de un gobierno de coalición optativo.

Si hubiéramos planteado un gobierno de coalición obligatorio, de entrada, hubiera sido imposible sacarlo adelante, ésa es la verdad, es una cuestión de consideración meramente de realidad política más que de otras cuestiones de carácter teórico o de cualquier otra naturaleza”, afirmó.

En la presentación de libro, cuyo prólogo lo hizo el priista Manlio Fabio Beltrones, también participaron los dirigentes nacionales de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, del PRD Manuel Granados, de la corriente Nueva Izquierda, Jesús Ortega, todos de la Coalición por México al Frente, y el catedrático Daniel Barceló.

(Con información de Héctor Guerrero)

tfo