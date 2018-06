Mancera reitera que no hay violación constitucional en su candidatura

El exjefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera reiteró, en entrevista para ‘Estrictamente Personal’ con Raymundo Riva Palacio, que su candidatura al Senado de la República por la vía plurinominal es legal y no hay ninguna violación constitucional. Se refirió al fallo del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación: “Esto establece con claridad que no hay violación constitucional y deja perfectamente claro que es totalmente legal la candidatura”.

Durante la sesión del miércoles, el pleno de la Sala Superior del TEPJF desestimó el motivo de disenso del Partido Encuentro Social (PES) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra del acuerdo del INE sobre Mancera, pues consideró correcta la determinación del Consejo General del PAN de otorgarle el registro.

Mancera señaló que las impugnaciones eran de forma y de fondo, y que ya habían sido resueltas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Una, que tenía que ver con la forma en donde estaban alegando temas de procedimiento del propio PAN, de la manera en que se establecieron las candidaturas, en donde solamente los militantes del PAN sabían exactamente si es que había o no alguna falla. El Tribunal decidió que no había ninguna, que no había, por qué reponer un procedimiento que ya se había dado. Y la otra era de fondo, era atacando el contenido del Artículo 55 Constitucional y ahí las impugnaciones fueron del PRI y una más de Encuentro Social. Fueron resueltas en su momento por el INE. El INE determinó que no hay violación constitucional”, afirmó.