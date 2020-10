Mancera impugnará inhabilitación; aclara que es por una falta y no por delito

El coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno de la CDMX, dio a conocer que impugnará la resolución de la Contraloría de Justicia capitalina, que lo inhabilita por un año para desempeñar cargos en la administración pública local por transgredir las normas electorales en 2018.

Entrevistado, el legislador perredista explicó que se enteró por los medios de comunicación de la decisión de la Contraloría, derivada de un fallo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Aún no determina por medio de que instancia impugnará la sanción que, aclaró, no corresponde a un delito sino a una falta administrativa.

“Es una falta, no es delito, es lo que entiendo, digo no conozco la resolución como te decía y el no conocerla pues estoy un poquito en ese tenor, pues hasta conocerla, está conocerlo, pero si entiendo que es derivado de una resolución de 2018, pero la determinación, la individualización, quien determina que debe ser un año entiendo que es la Contraloría, eso es lo que se desprende del comunicado”, refirió Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.