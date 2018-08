Miguel Ángel Mancera niega acusaciones de Marcelo Ebrard

Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, negó este jueves las acusaciones en su contra, vertidas por Marcelo Ebrard, también exjefe capitalino y próximo titular de Relaciones Exteriores de México.

En entrevista en Despierta con Loret, Mancera señaló que no tiene adversarios pues está construyendo y va hacia adelante.

No me gusta a mí tener este tipo de encasillados de adversarios. Nosotros vamos a construir para adelante desde el propio Senado de la República. Vamos a estar trabajando para que le vaya bien a México y todo lo demás, como dicen por ahí, ‘amor y paz’, no tengo nada más que agregar sobre ese particular”, declaró.