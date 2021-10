Alertan en mañanera de AMLO riesgos por videojuego Free Fire en Facebook; recomiendan 10 acciones para evitarlos

Autoridades del Gobierno de México alertaron en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre los riesgos en niños y adolescentes por los videojuegos como Free Fire en Facebook, por lo que recomendaron 10 acciones para evitarlos.

Desde Palacio Nacional, AMLO se dirigió a los padres de familia para advertir que los videojuegos son muy violentos, afectan y dañan a los menores.

El Gobierno de México alertó sobre los videojuegos en la conferencia en la que reportó 2,770 homicidios en septiembre, un aumento anual de 1,06 % frente al mismo mes del año anterior.

El presidente pidió “tener cuidado” y “dedicar más tiempo a los niños”, al criticar el hecho que los padres dan un videojuegos o dispositivos electrónicos a sus hijos cuando lloran.

“Desde luego, somos libres. Prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable y sí es importante la información y tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad”, argumentó el mandatario.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, presentó el caso llamado Free Fire, que trata de un engaño contra tres niños de Oaxaca, en el sur del país, que jugaban videojuegos en línea con su teléfono móvil y fueron víctimas de un secuestro.

El funcionario advirtió de que los criminales usan estos juegos para empezar un “proceso de comunicación, de persuasión y de reclutamiento” para el crimen.

“Este caso fue en un videojuego celular, pero también esto se hace a través de las consolas PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hay juegos donde también desde el anonimato sujetos se hacen en relación a través de internet”, manifestó Mejía.

El subsecretario señaló en particular los presuntos riesgos de juegos como “Grand Theft Auto”, “Call of Duty”, “Gears of War” y “Fortnite”.

“Puede implicar la infiltración criminal, la tentativa de reclutamiento, imponer estereotipos como narcocultura, adicción al dinero fácil, sobrevaloración de la capacidad económica, normalización de la violencia, ‘bullying’, riesgo de acoso cibernético, sexualización temprana”, enunció.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, alertó de que “la ciberdelincuencia avanza conforme avanza la tecnología”, por lo que existen riesgos en las redes sociales y los juegos en línea.

“Esta realidad representa un reto en materia de seguridad, por eso desde el Gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas”, expuso.

10 recomendaciones para evitar riegos con los videojuegos

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, emitió las siguientes 10 recomendaciones para evitar riesgos al hacer uso de videojuegos en internet.

No jugar ni chatear con desconocidos Establecer horarios de juego No utilizar cuentas de correo electrónico personal sino generar uno nuevo para jugar No proporcionar datos personales, telefónicos y bancarios No usar micrófono ni cámara. No compartir ubicación. Reportar cuentas agresivas o sospechosas. Mantener la configuración de seguridad para los niños en dispositivos, conocido como control parental. En el caso de menores de edad, que jueguen bajo la supervisión de adultos. Si se detectan conductas de acoso, violencia o amenaza en contra de menores se debe reportar al 088.

La funcionaria federal destacó que no se trata de satanizar la tecnología sino generar un uso responsable.

Esta no es la primera vez que López Obrador cuestiona que menores de edad usen internet y videojuegos, pues en el pasado usó este argumento para justificar su plan de regreso a clases presenciales en la pandemia de covid.

El mandatario también ha atribuido parte de la violencia a la llamada narcocultura y a las series y películas que, según él, ensalzan a los capos.

A continuación, te compartimos el video completo de la conferencia mañanera de AMLO.

Con información de Noticieros Televisa y EFE.

RAMG