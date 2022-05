‘Mami, ya voy a la casa’: Las últimas palabras de Perla Brillet a sus padres, a casi un año de su desaparición en Zacatecas

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda durante 2021, el municipio de Zacatecas tiene la mayor tasa de reporte de mujeres y niñas desaparecidas con 105.7 reportes por cada 100 mil mujeres, le siguen Guadalupe con 74.5 y Fresnillo con 45.2, todas las tasas mayores a la tasa promedio de la entidad de 40.2 reportes por cada 100 mil mujeres.

Estas fueron las últimas palabras que los padres de Perla Brillet recibieron minutos antes de que desapareciera en Zacatecas, Zacatecas, el 2 junio de 2021

“En las cámaras se ve que ella está en el restaurante, en el video se ve que ella sale bien, entonces lo que no sabemos es por qué sucedió eso”, indicó el padre de Perla.

La joven de 25 años de edad y 1.70 de altura es originaria de Fresnillo y llegó a la capital del estado en busca de una oportunidad de trabajo como enfermera.

Tras la denuncia ante la Fiscalía estatal, las autoridades obtuvieron imágenes de la joven abordando un automóvil con un sujeto que fue detenido al tercer día de la desaparición; en el cateo de su auto y casa se encontró cabello de la joven; hasta el momento, el hombre se ha negado a declarar qué sucedió con Perla.

“Esta persona fue la última con la que tuvo contacto mi hija, ya no sabemos si se topo más adelante con otras personas si cambiaron de carro, no sabemos qué pudo haber pasado. No sé si la quieran para curar a alguien o cuidar a alguien o simplemente porque le gustó a un loco”, dijo el padre de Perla, joven desaparecida en Zacatecas.