Mamá de Camila, niña que “murió dos veces” interpone denuncia penal en SLP

En San Luis Potosí, Mary Jane Mendoza, madre de Camila, la menor que fue dada por muerta en dos ocasiones en la comunidad La Herradura, municipio de Salinas de Hidalgo, presuntamente por un mal diagnóstico médico, ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía del estado.

Pidió que se investigue a los médicos que atendieron a su hija en el Centro Comunitario.

La madre de la niña Camila, de 3 años, quien fue declarada muerta en 2 ocasiones, señaló que la noche del martes 16 de agosto de 2022, la menor comenzó a sentirse mal, tras haber ingerido pollo, por lo que de inmediato la llevó al doctor.

“Yo pienso que a lo mejor las alitas a lo mejor se le pegaron, o el yogurt, no se… Ella llega de comerse un yogurt y lo único que hizo fue echarle de comer a sus pollos, mi mamá me dice vístela, la vestimos y luego, luego, la llevamos al consultorio, me acuesto con ella en la mañana y yo ya no miraba mejoría como que estaba desvaneciéndose”, agregó.