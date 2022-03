Malala pide no reconocer a los talibanes tras prohibir educación de mujeres

La ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, criticó la reciente decisión del Gobierno talibán de prohibir la educación a las mujeres en Afganistán y pidió a la comunidad internacional no reconocerlos mientras “no reconozcan los derechos humanos de las mujeres y las niñas”.

“Hay delegados, representantes de gobiernos, que están interactuando con ellos y deberían presionar para asegurar que la educación de las mujeres es una condición no negociable para el reconocimiento de los talibanes. Creo en las conversaciones de paz, en el diálogo, pero creo que no deberían reconocerles si no reconocen los derechos humanos de las mujeres y niñas”, aseguró la activista paquistaní en el Foro de Doha.