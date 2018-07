Malala califica de ‘cruel’ política de Trump de separar familias migrantes

La Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai describió como “cruel” la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de separar a los niños migrantes de sus padres, en su primer viaje a América del Sur para promover la educación de las niñas.

Más de 2 mil 300 niños fueron separados de sus padres después de que el gobierno de Trump aplicó a inicios de mayo una política de “tolerancia cero” hacia los inmigrantes ilegales.

Malala cruel política Trump separar familias migrantes

Trump dio marcha atrás en esta medida el mes pasado tras una ola de indignación pública y desafíos en los tribunales.

“Esto es cruel, esto es injusto e inhumano. No sé cómo alguien pudo hacer algo así”, dijo Yousafzai. “Espero que los niños puedan reunirse con sus padres”.

Sus severas palabras contrastaron con los efusivos elogios que dio el año pasado a las medidas del primer ministro de Canadá Justin Trudeau hacia los inmigrantes. En el Foro Económico Mundial en Davos, este año, Malala también cuestionó el historial de Trump respecto a los derechos de las mujeres.

Yousafzai, conocida ampliamente por su nombre de pila, visitaba Río de Janeiro para lanzar la expansión en América Latina de su campaña de beneficencia en educación, el Fondo Malala, comenzando por Brasil.

Did we mention @Malala asked a few friends to join her in Brazil? ☺ pic.twitter.com/FcfcEfIieJ

— Malala Fund (@MalalaFund) 10 de julio de 2018