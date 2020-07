Mala alimentación provoca la mitad de muertes en México: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró en conferencia por el Bienestar que la mala alimentación provoca la mitad de muertes en México.

“La prevalencia de enfermedades crónicas en México, como la obesidad, diabetes, hipertensión e incluso el tabaquismo, se relacionan directamente con los niveles de mortalidad registrados en México, frente a la pandemia provocada por el COVID-19″, dijo López-Gatell.

“En el campo de la salud, a partir de Covid, la epidemia de Covid reveló de una manera por demás dramática como la salud deteriorada de una nación, de una población puede tener una consecuencia enorme e inmediata sobre la capacidad de resistir una enfermedad infecciosa emergente que hoy afecta a la humanidad en su conjunto. No somos la única nación que tiene este problema, estas epidemias, en particular la de obesidad y diabetes, son las causas fundamentales de la mortalidad”, explicó Hugo López-Gatell.

Y remarcó las principales causas de estos padecimientos.

“Comemos lo que está a la mano y, en general en México lo que está a la mano, en cercanía física, en facilidad de acceso y en asequibilidad, es decir la capacidad económica de comprar los productos, son productos industrializados no saludables, incluidos los refrescos embotellados, que son la principal fuente de exceso de calorías y azúcares, y un determinante directo de la epidemia de obesidad y sobrepeso”, agregó López-Gatell.

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien asistió a la conferencia de prensa en Palacio Nacional para hablar sobre los programas del Bienestar, aseguró que las políticas del gobierno federal están orientadas a mejorar la salud y alimentación de la población.

“Se requiere de toda una estrategia que requiere de varias secretarías hablamos de una estrategia de alimentación saludable, justa, sustentable y económica, tenemos que hacer conciencia de cuando uno come alimentos que no son sanos, que no le hacen bien al cuerpo, también uno se vuelve responsable de su salud”, dijo Jesús Ramírez.